Aperitivo di Tesseramento 2026: il Psi rilancia il dialogo e l'unità di centrosinistra

Si è svolto a Cremona, nella cornice della Trattoria Risorgimento di Nello Milone, l’evento politico Aperitivo di tesseramento 2026 Avanti Psi, che ha segnato l’apertura ufficiale della campagna adesioni del partito, definendo le linee guida per l’anno a venire tra identità storica e nuove sfide coalizionali.

I lavori sono stati aperti dal Segretario Cittadino, Diego Rufo, che ha sottolineato l’esigenza di una nuova fase di ascolto: “Il nostro obiettivo prioritario è riallacciare il dialogo con il nostro elettorato di riferimento, contrastando l’astensionismo con proposte concrete” ha evidenziato. “Il Psi si propone come forza trainante per garantire l’unità del centrosinistra anche a livello locale, convinto che la coesione sia l’unica strada per un’amministrazione efficace”.

A seguire, il Segretario Provinciale Alberto Gigliotti ha incentrato il suo intervento sul valore delle radici socialiste: “Il Psi rivendica con fermezza il proprio ruolo storico nella sanità pubblica. Difendere oggi il carattere universale delle cure significa onorare le riforme che abbiamo fortemente voluto e che restano il pilastro del welfare nazionale“.

Le conclusioni politiche sono state affidate a Lorenzo Cinquepalmi, Segretario Regionale del Partito Socialista Italiano, che ha rilanciato il progetto “Avanti per l’Italia”: “È fondamentale riportare al centro del dibattito politico le idee dei riformisti” ha chiarito. “In una fase di grandi trasformazioni, la nostra capacità di coniugare pragmatismo e giustizia sociale rappresenta l’alternativa necessaria a ogni deriva populista”.

All’iniziativa è intervenuto anche Ivan Fumagalli, segretario cittadino di Italia Viva, a testimonianza di un dialogo costante e proficuo tra le forze dell’area laica, liberale e riformista del territorio.

La segreteria ricorda che “è possibile sottoscrivere la tessera 2026 presso le sedi locali o tramite la sezione dedicata sul Sito ufficiale del Partito Socialista Italiano”.

