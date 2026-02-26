Cerca di superare esame della patente con un auricolare, 27enne nei guai

Un 27enne residente in provincia di Cremona ha tentato di superare l’esame teorico per il conseguimento della patente affidandosi a un suggeritore, al quale era collegato in tempo reale attraverso un auricolare, ma il suo piano è stato scoperto dalla guardia di finanza di Ponte Chiasso.

Il giovane, di nazionalità egiziana, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso durante la prova teorica alla Motorizzazione Civile di Como, valida per il conseguimento della patente di guida di categoria B.

A insospettire l’esaminatore è stato il comportamento anomalo del candidato, che ha portato a una segnalazione al numero di pubblica utilità 117. Sul posto sono intervenuti i militari del Gruppo Ponte Chiasso, che hanno sottoposto il ragazzo a un controllo approfondito.

