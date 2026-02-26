Concorrenza, Ue e Regno Unito firmano un accordo di cooperazione





ROMA (ITALPRESS) – Unione Europea e Regno Unito hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione in materia di concorrenza. È la prima intesa dedicata esclusivamente a questo tema dopo la Brexit e segna un passo significativo nel rafforzamento dei rapporti tra Bruxelles e Londra. L’accordo definisce un quadro chiaro per la collaborazione tra la Commissione europea, le autorità antitrust dei Paesi membri Ue e l’Autorità britannica garante della concorrenza e dei mercati. Le due parti si notificheranno reciprocamente le indagini antitrust e quelle sulle concentrazioni di maggiore rilevanza, coordinando gli sforzi quando necessario. Sul fronte della riservatezza, l’intesa prevede precisi obblighi di tutela per le informazioni condivise tra le autorità: il consenso delle aziende coinvolte resterà indispensabile prima di qualsiasi scambio di dati sensibili. L’accordo integra il quadro più ampio di cooperazione già in vigore tra UE e Regno Unito, che costituisce la cornice generale delle relazioni post-Brexit.

gsl

