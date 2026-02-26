Video Pillole
Diplomacy Magazine – Puntata del 26 febbraio 2026
ROMA (ITALPRESS) – Nella ventiseiesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Oleg Nica, ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia.
L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” analizza la “strategia di Trump”, mentre l’ambasciatore Ettore Sequi in studio parla di Russia e Ucraina, nel quarto anniversario dell’inizio della guerra, una guerra che ha attraversato diverse fasi: da quella di sfondamento a quella – attuale – dello sfinimento.
abr/azn
L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” analizza la “strategia di Trump”, mentre l’ambasciatore Ettore Sequi in studio parla di Russia e Ucraina, nel quarto anniversario dell’inizio della guerra, una guerra che ha attraversato diverse fasi: da quella di sfondamento a quella – attuale – dello sfinimento.
abr/azn
© Riproduzione riservata