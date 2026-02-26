Juvi, Gregorio Allinei a CR1: "Difesa e ruoli chiari, così siamo cresciuti"

Gregorio Allinei, a Basket&co, legge la vittoria della Ferraroni Juvi Cremona dalla metà campo difensiva, il terreno dove la squadra ha costruito il proprio salto di qualità. Tra i migliori nel contenere le bocche di fuoco degli ospiti, proprio il classe 2004 sempre più specialista difensivo.

“Probabilmente ho migliorato questo aspetto. Con l’arrivo di Kadeem si sono definiti un po’ di più i ruoli per tutti, ed era una cosa importante. Al di là delle mie prestazioni difensive, quando la squadra ha iniziato a divertirsi in difesa siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista. Fisicamente non siamo una squadra piccola, non lasciamo tanti mismatch e teniamo un’intensità alta per tutta la partita. A volte soffriamo a rimbalzo, però la parte difensiva è veramente impressionante perché siamo bravi ad aiutarci l’un l’altro. Questo ha alzato il nostro livello”, spiega Allinei nell’intervista registrata al termine della sfida con Cento, vinta dalla Juvi 90 a 68.

Il coach ha parlato spesso di squadra giovane, con inevitabili up and down, ma Allinei non cerca alibi: “In un campionato così gli up and down sono normali, a maggior ragione per ragazzi giovani, ma non deve essere un alibi. Abbiamo firmato per avere un ruolo importante. È fondamentale essere sempre presenti, anche nei momenti difficili, e continuare a performare dal punto di vista dell’intensità, del fisico, della corsa e della voglia. Oggi dall’inizio si è visto. La fotografia per me è la rubata di Tommy (Vecchiola ndr) nel momento in cui non segnavamo: recupero, appoggio, fallo subito dopo un’altra difesa. Noi siamo questi e dobbiamo continuare a farlo. Il resto viene o non viene, ma i risultati stanno arrivando”.

Nel quarto periodo, Cento ha cambiato difese, alternato accoppiamenti, provato a riaprire la gara ma la Juvi è rimasta fedele al piano partita: “È il nostro punto di forza. Non abbiamo giocatori che accentrano molto il gioco, quindi è importante il coinvolgimento generale. Con ruoli ben definiti ognuno sa cosa deve dare. Non tutti possono fare tutto, ed è giusto così. Siamo stati bravi a continuare ad andare avanti anche contro difese che in passato ci avevano messo in difficoltà, attaccando il ferro, prendendo falli quando erano in bonus e correndo, che è il nostro marchio di fabbrica. Nel quarto quarto siamo stati lucidi nel tenere il punteggio e nel resistere ai colpi che Cento provava a dare per evitare di perdere lo scontro diretto. Abbiamo attaccato nella maniera giusta le loro difese, che cambiavano frequentemente perché avevamo sempre trovato ottime soluzioni”.

L’intervista completa a Gregorio Allinei è disponibile nella puntata di Basket&co, rivedibile on demand sul sito di CR1 e sulle smart tv con il tasto rosso del telecomando. Appuntamento a lunedì 9 marzo alle 22 su CR1, canale 19.

© Riproduzione riservata