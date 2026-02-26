Meloni “Mediterraneo sempre più crocevia di interconnessioni globali”

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Cipro sono nazioni mediterranee, i nostri popoli condividono l’appartenenza a uno spazio marittimo che proietta la sua influenza molto oltre i suoi confini puramente geografici e che sta diventando sempre di più crocevia di interconnessioni globali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides.

sat/gsl

(Fonte video: Palazzo Chigi)