26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
26 Feb 2026 Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione
Meloni “Mediterraneo sempre più crocevia di interconnessioni globali”

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Cipro sono nazioni mediterranee, i nostri popoli condividono l’appartenenza a uno spazio marittimo che proietta la sua influenza molto oltre i suoi confini puramente geografici e che sta diventando sempre di più crocevia di interconnessioni globali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

