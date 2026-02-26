Michelin, Vergani “Gestione sostenibile pneumatici un doppio vantaggio”





MILANO (ITALPRESS) – “L’Attestato Michelin genera un duplice tipo di valore. Innanzitutto c’è un vantaggio ambientale perché il fatto di utilizzare un approccio multivita, che è il fondamento per ottenere l’Attestato di Gestione Sostenibile, consente di risparmiare risorse e CO2. E c’è poi un vantaggio economico per le flotte di trasporto pesante, perché acquistando un pneumatico ricostruito possono sostenere costi di acquisto inferiori rispetto all’acquisto di un pneumatico nuovo di prima fascia. Stiamo parlando di un vantaggio di circa il 40%”. Così la direttrice marketing di Michelin Italia, Silvia Vergani, a margine della conferenza stampa dedicata all’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici, giunto alla quinta edizione, che Michelin consegna alle aziende che adottano pratiche virtuose nella gestione del proprio parco mezzi.

