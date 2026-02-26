Ultime News

26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
26 Feb 2026 Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione
Video Pillole

Pappalardo “Puglia meta ambita, siamo molto attenti al territorio”

BARI (ITALPRESS) – “La Puglia è una meta molto ambita e desiderata. Per questo siamo particolarmente attenti a questo territorio: nel 2025 abbiamo trasportato un 1,35 milioni di passeggeri da e per Bari e Brindisi, due destinazioni per noi strategiche, con un coefficiente di riempimento che ha superato l’84%. Si tratta quindi di voli decisamente profittevoli”. Lo ha detto il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, a margine del convegno BTM Italia andato in scena alla Fiera del Levante a Bari. xa2/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...