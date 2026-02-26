Video Pillole
Sanremo, Conti “Scelgo le canzoni, non chi le canta”
SANREMO (ITALPRESS) – «Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta». Carlo Conti risponde in conferenza stampa alle domande sulla minore presenza femminile in gara, spiegando di aver «sottolineato più volte» alle case discografiche la questione. «Mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni presentate», aggiunge, ribadendo che non si tratta di una preferenza di genere ma di una selezione artistica.
xg8/mgg/gtr
