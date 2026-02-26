Ultime News

26 Feb 2026 La crisi del mais tra calo delle rese e aumento dei costi: i produttori in Fiera
26 Feb 2026 Manufatto sull'albero, Compagnone: "Non serve l'ironia, serve garantire sicurezza"
26 Feb 2026 Cremona protagonista alla Fiera del Turismo di Berlino con lo Stradivari Golden Bell
26 Feb 2026 Polizia locale, sindacato in campo: "Preoccupante carenza di organico"
26 Feb 2026 Blitz della polizia locale negli uffici comunali di via Geromini, esaminata documentazione
Video Pillole

Sanremo, Conti “Scelgo le canzoni, non chi le canta”

SANREMO (ITALPRESS) – «Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta». Carlo Conti risponde in conferenza stampa alle domande sulla minore presenza femminile in gara, spiegando di aver «sottolineato più volte» alle case discografiche la questione. «Mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni presentate», aggiunge, ribadendo che non si tratta di una preferenza di genere ma di una selezione artistica.
