Ultime News

26 Feb 2026 Una vita spezzata: mesto via vai di giovani alla camera ardente per Davide Barbieri
26 Feb 2026 Mario Brunello in concerto con i ragazzi Stauffer
26 Feb 2026 Servizio civile universale, 5 opportunità in provincia di Cremona con Mosaico
26 Feb 2026 Mercato immobiliare, cresce il divario tra case nuove e da ristrutturare
26 Feb 2026 “Un mare di emozioni”: un incontro per navigare nel mondo interiore dei bambini
Video Pillole

Sanremo, Meta “Mio testo il migliore per la Crusca? Non ditelo a Salvini”

SANREMO (ITALPRESS) – “Non so dirti quello che sarà nel futuro, però sicuramente c’è un abbassamento del linguaggio. Se l’Accademia della Crusca legge tra i migliori un testo scritto da un immigrato, fatevi due domande”, ha detto Ermal Meta in conferenza stampa all’Ariston, rispondendo a una domanda sui testi scritti dall’intelligenza artificiale. “Sono straniero io, a parte la battuta”, ha aggiunto sorridendo. Alla battuta “Non fatelo sapere a Salvini”, pronunciata da un giornalista in sala stampa, ha replicato, sempre sorridendo: “Non diciamoglielo, sennò gli viene un embolo”.

xg8/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...