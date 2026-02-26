Sanremo, Meta “Mio testo il migliore per la Crusca? Non ditelo a Salvini”

SANREMO (ITALPRESS) – “Non so dirti quello che sarà nel futuro, però sicuramente c’è un abbassamento del linguaggio. Se l’Accademia della Crusca legge tra i migliori un testo scritto da un immigrato, fatevi due domande”, ha detto Ermal Meta in conferenza stampa all’Ariston, rispondendo a una domanda sui testi scritti dall’intelligenza artificiale. “Sono straniero io, a parte la battuta”, ha aggiunto sorridendo. Alla battuta “Non fatelo sapere a Salvini”, pronunciata da un giornalista in sala stampa, ha replicato, sempre sorridendo: “Non diciamoglielo, sennò gli viene un embolo”.

