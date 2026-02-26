Ultime News

26 Feb 2026 Ordine pubblico durante manifestazioni sportive: il Siap chiede più personale
26 Feb 2026 Attività sanzionate, Cna: "Bene i controlli, ora un tavolo per sostenere operatori seri"
26 Feb 2026 La cremonese Maria Bresciani tedofora a Milano per il viaggio della fiaccola paralimpica
26 Feb 2026 La salute delle donne: una settimana dedicata alla prevenzione
26 Feb 2026 Uccisa dalla legionella nella locanda: "L'evento infausto si sarebbe comunque verificato"
Video Pillole

Tg Economia – 26/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sale ancora la fiducia dei consumatori, in calo quella delle imprese
– Concorrenza, Ue e Regno Unito firmano un accordo di cooperazione
– Baps completa la rete siciliana, inaugurata la sede di Trapani
– Pos collegati ai registratori di cassa, alcuni aspetti da chiarire
sat/gsl

