Comprendere il pianto di un bambino, dare un nome a una rabbia improvvisa o gestire l’entusiasmo travolgente dei più piccoli non è sempre facile. Per offrire una bussola ai genitori e a chiunque si occupi di infanzia, sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:30, il Teatro Monteverdi di Cremona aprirà le porte all’incontro informativo dal titolo: “Un mare di emozioni: come riconoscerle e gestirle nell’età evolutiva?”.

L’evento, organizzato dal Comitato Genitori dell’IC Cremona 2, nasce come un invito a fermarsi per esplorare il delicato universo interiore dei bambini, offrendo a genitori ed educatori strumenti concreti per dare un nome alle emozioni e viverle con maggiore consapevolezza.

A guidare questo dialogo sarà la dottoressa Daniela Trentin, psicologa iscritta all’Ordine della Lombardia e specializzata in psicologia dello sviluppo presso l’Università di Padova. Con una solida esperienza maturata nel campo dei disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo attraverso percorsi con il Centro Studi Erickson e IPSICO, la dottoressa Trentin esercita a Cremona occupandosi di consulenza e sostegno psicologico per l’infanzia e l’adolescenza.

L’appuntamento gratuito è rivolto principalmente alle famiglie con figli iscritti alla scuola primaria e rappresenta un’importante occasione di crescita condivisa per imparare a navigare con serenità nel complesso mondo emotivo dei più piccoli.

