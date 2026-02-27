Cremonese
Cremonese, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A
Lecce-Cremonese domenica 8 marzo alle ore 12:30, Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo alle ore 20:45, Parma-Cremonese sabato 21 marzo alle ore 15:00
Leggi anche:
La Lega Serie A ha reso note date e orari delle partite valide per la 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato di Serie A.
Ecco gli impegni della Cremonese:
28ª GIORNATA: LECCE-CREMONESE – domenica 8 marzo, ore 12:30
29ª GIORNATA: CREMONESE-FIORENTINA – lunedì 16 marzo, ore 20:45
30ª GIORNATA: PARMA-CREMONESE – sabato 21 marzo, ore 15:00
© Riproduzione riservata