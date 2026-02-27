Ultime News

27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
27 Feb 2026 Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani
27 Feb 2026 Elezioni amministrative: salvo sorprese, comuni al voto il 24 e 25 maggio
27 Feb 2026 Cremonese, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A
Cremonese

Cremonese, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A

Lecce-Cremonese domenica 8 marzo alle ore 12:30, Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo alle ore 20:45, Parma-Cremonese sabato 21 marzo alle ore 15:00

Bonazzoli nella gara d'andata col Lecce
Fill-1

Leggi anche:

La Lega Serie A ha reso note date e orari delle partite valide per la 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato di Serie A.

Ecco gli impegni della Cremonese:
28ª GIORNATA: LECCE-CREMONESE – domenica 8 marzo, ore 12:30
29ª GIORNATA: CREMONESE-FIORENTINA – lunedì 16 marzo, ore 20:45
30ª GIORNATA: PARMA-CREMONESE – sabato 21 marzo, ore 15:00

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...