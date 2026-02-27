Cremonese, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso note date e orari delle partite valide per la 28ª, 29ª e 30ª giornata del campionato di Serie A.

Ecco gli impegni della Cremonese:

28ª GIORNATA: LECCE-CREMONESE – domenica 8 marzo, ore 12:30

29ª GIORNATA: CREMONESE-FIORENTINA – lunedì 16 marzo, ore 20:45

30ª GIORNATA: PARMA-CREMONESE – sabato 21 marzo, ore 15:00

© Riproduzione riservata