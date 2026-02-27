Cremonese, arriva un Milan che non ha mai perso in trasferta

La Cremonese deve a tutti i costi invertire la rotta. Dopo un ottimo avvio di campionato, ora i grigiorossi stanno attraversando un periodo di difficoltà, con la vittoria che manca da ben dodici giornate. In classifica il bottino di vantaggio sulla zona che scotta è andato piano piano in fumo, fino all’aggancio della Fiorentina avvenuto nell’ultimo turno. Ora i viola hanno gli stessi punti di Cremo e Lecce, dietro sono rimaste solamente Verona e Pisa.

In un momento così delicato, il calendario non fa sconti alla squadra di Nicola. Dopo aver affrontato nelle ultime quattro giornate tre big del calibro di Inter, Atalanta e Roma, domenica prossima i grigiorossi dovranno fare i conti con il Milan, nel match in programma allo stadio Zini alle ore 12:30.

I rossoneri sono secondi in classifica, ma nell’ultimo turno hanno perso in casa contro il Parma tra le polemiche, interrompendo una striscia di ben 24 risultati utili consecutivi in Serie A. Oltre a quella contro gli emiliani, l’unica altra sconfitta rimediata dalla squadra di Allegri era stata proprio contro la Cremonese, alla prima giornata, a San Siro. Una vittoria epica per i grigiorossi, che ripensando a quel match possono trarre energie positive, pensando che nulla è impossibile e la tanto attesa svolta potrebbe arrivare proprio contro il Milan.

Non sarà affatto facile, però, questo è poco ma sicuro. I rossoneri non sono più la squadra affrontata nel match d’esordio. In trasferta il Milan non ha mai perso, conquistando 8 successi e 5 pareggi in 13 partite, per una media di 2,23 punti a gara lontano da San Siro.

Il Milan può contare su campioni come Leao e Pulisic (autori di 8 gol a testa) in attacco, oppure come Rabiot e Modric a centrocampo. Dopo la gara con il Milan, per la Cremo arriveranno tre scontri diretti di fila in cui ci si giocherà una bella fetta di salvezza, ma in questo momento tutte le attenzioni devono essere dirottate sulla sfida contro gli uomini di Allegri, alla ricerca di un’altra impresa come quella dell’andata. Davide Nicola ha incontrato finora l’attuale tecnico del Milan 10 volte, con un bilancio di una vittoria, 3 pareggi e 6 ko.

© Riproduzione riservata