Deve scontare oltre due anni di carcere: rintracciato un 37enne a Pizzighettone

Nel pomeriggio del 26 febbraio i Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno arrestato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

L’uomo deve infatti scontare una condanna definitiva, con una pena residua a due anni e quattro mesi di reclusione. Il cumulo di pena gli è stato comminato per una serie di violazioni di carattere penale, in particolare per reati contro la persona, tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato accompagnato dai Carabinieri di Pizzighettone presso la Casa Circondariale di Cremona.

