Ghisleri, con il 4+2 bene le iscrizioni ma arriva l'imprevisto: mancano le aule

Quasi 300 nuovi alunni, il “boom” del corso 4+2 e alcuni interrogativi che dovranno trovare risposta quanto prima.

L’Istituto Ghisleri Beltrami di Cremona si può di certo ritenere soddisfatto dai dati usciti dalle iscrizioni per l’anno 2026/2027, con numeri che vanno a consolidare una crescita anche all’ombra del Torrazzo dell’appeal che i tecnici hanno nei confronti dei futuri “primini”.

Accanto a questa certezza però sorge un nuovo problema per la scuola di via Palestro: quello degli spazi fisici.

Se infatti i ragazzi che, salvo sorprese, usciranno dalle attuali classi quinte sono 104, i nuovi ingressi saranno 278. Numeri più che raddoppiati in un solo ciclo quinquennale.

Mancano all’appello quindi diverse aule, come ci spiega la Dirigente Lorenza Badini.

“Ad oggi abbiamo 41 classi, con il nuovo anno scolastico saranno 49: dobbiamo reperire otto nuove aule – dice la preside -. La Provincia di Cremona (proprietaria degli immobili, ndr) da questo punto di vista però dà grande disponibilità; terminata la partita della cessione dei locali per il referendum, tra il 20 e il 25 marzo, ci focalizzeremo sul reperimento dei nuovi spazi“.

Con il nuovo anno scolastico, il Ghisleri sfonda la soglia simbolica dei mille iscritti.

A pesare sul totale anche i corsi del 4+2 (fatti in collaborazione con gli Its e le aziende del territorio), alcuni in partenza altri già avviati nel 2025/2026.

Quasi i futuri nuovi studenti, a riprova di una scommessa vinta.

“Una scommessa vinta con grandi soddisfazioni – conferma Badini -; devo dire che dopo il primo quadrimestre di lavoro nella nostra classe prima 4+2 SIA (sistemi informativi aziendali, gli ex informatici, ndr) abbiamo avuto modo di capire l’importanza del progetto, con un nuovo modo di lavorare e di progettare insieme alle aziende, insieme all’ITS e con tutti i partner della filiera; un modo di lavorare che paga da subito, con risultati immediati“.

© Riproduzione riservata