Legge elettorale Salvini “Se garantisce la stabilità va benissimo”
ROMA (ITALPRESS) – “Se una legge garantisce che il voto dei cittadini poi diventa un governo stabile, a me va benissimo”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa all’arrivo del volo dimostrativo
Aeroitalia con animali a bordo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
