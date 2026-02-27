Ultime News

27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
27 Feb 2026 Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani
27 Feb 2026 Elezioni amministrative: salvo sorprese, comuni al voto il 24 e 25 maggio
27 Feb 2026 Cremonese, date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A
Video Pillole

Legge elettorale Salvini “Se garantisce la stabilità va benissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “Se una legge garantisce che il voto dei cittadini poi diventa un governo stabile, a me va benissimo”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa all’arrivo del volo dimostrativo
Aeroitalia con animali a bordo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
