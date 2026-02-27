Un veterinario è finito in ospedale nel primo pomeriggio di venerdì, dopo essere stato preso a calci da una mucca. Una vicenda che potrebbe strappare una risata, se non fosse per l’esito poco felice.

Già dalla mattina ai Carabinieri di Soncino erano giunte diverse segnalazioni, in merito ad una mucca libera che creava problemi alla circolazione in zona Gallignano.

L’animale è stato infine intercettato dalla pattuglia dell’Arma in zona Sp 235, nei pressi della cascina Spinazzetto. Sul posto è arrivato anche il proprietario, che per tranquillizzarla ha chiesto l’intervento di un veterinario, affinché la sedasse.

Quando però il medico le si è avvicinato, la mucca l’ha colpito violentemente con alcuni calci, ferendolo in varie parti del corpo. Tanto da rendere necessario l’intervento del 118, che ha trasportato l’uomo – un 55enne residente in provincia di Bergamo – all’ospedale in codice giallo.

