Musumeci inaugura 24esima edizione di Nauta





CATANIA (ITALPRESS) – Inaugurata la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che per due weekend – dal 27 febbraio al 1° marzo e, a seguire, dal 5 all’8 marzo, dalle 10 alle 19 – accoglierà professionisti e appassionati presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco, nel catanese, con numeri che parlano di una maturità ormai raggiunta: oltre 27.000 metri quadrati di esposizione e più di 100 espositori pronti ad accogliere professionisti e diportisti. A tagliare il nastro il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. “Nauta – sottolinea il ministro Nello Musumeci – si inserisce a pieno titolo nel novero delle migliori iniziative fieristiche italiane del settore e questo è merito della famiglia di imprenditori Lanzafame, è merito di queste strutture che loro hanno saputo realizzare ed è, infine, merito degli imprenditori del settore che ci credono. Questa iniziativa fa crescere l’Italia in campo internazionale. Ricordo che siamo il maggiore paese esportatore di imbarcazioni da diporto, con più facilità per le imbarcazioni superiori ai 24 metri, ma anche le piccole e medie imprese riescono ad affermarsi per la qualità della componentistica dei motori e delle attività artigianali a questo settore collegati, capaci come sono di rendere questo prodotto pregiato. Noi adesso abbiamo bisogno di nuove abilità professionali proprio perché siamo apprezzati nel mondo proprio per questa nostra qualità del nostro prodotto. Sono personalmente convinto che abbiamo la necessità di rendere meno pesante la burocrazia e per questo stiamo lavorando in tal senso. Ho presentato un disegno di legge all’esame del Senato per snellire le procedure, per facilitare le conversioni delle licenze, per dirimere alcuni punti ancora controversi tra noleggio e locazione. Sono fiducioso che il governo accompagnerà questo processo di crescita di questo comparto che costituisce un modello economico di nicchia per la Blue economy in generale e per quella italiana nel suo genere”. xq4/vbo/gsl

