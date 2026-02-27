Referendum, Foti “Ad alzare i toni non è stato questo governo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il referendum facciamo un riepilogo: la Legge Vassalli, socialista, riforma il codice di procedura penale; articolo 111 della Costituzione 1999, con il governo D’Alema 1 si decide di avere un giudice terzo ed imparziale. Stranamente in questa fase la sinistra è contro questo referendum almeno nella figura della Schlein, non dei suoi dirigenti di una volta che non a caso appoggiano il sì. E allora mi chiedo, ma quando nel 2019 metà della classe dirigente del Partito Democratico di oggi firmava e sottoscriveva la mozione Martina con la separazione delle carriere, facevano finta o fanno finta oggi?”. Così Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, a margine di un incontro a Palermo. “Certo, se le argomentazioni che utilizza oggi il PD, a differenza ad esempio del regio decreto Grandi del ’41, le usassimo noi probabilmente ci avrebbero imputato di violazione della legge Scelba”. “Toni referendum? I toni si possono evitare anche quando si fanno le inaugurazioni degli anni giudiziari, quando si sventola la Costituzione dicendo che l’attuale riforma violerebbe la Costituzione. Poi non è che ci sia solo una verità, a sinistra la doppia verità l’hanno nel sangue e nella storia e quindi penso di poter dire che i toni possono essere sicuramente più rilassati ma non sicuramente è stato questo governo che li ha alzati”. Così Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, a margine di un incontro a Palermo. xd6/vbo/gtr

