Referendum, Schifani “Sono convinto che vincerà il sì”





PALERMO (ITALPRESS) – “Io sono convinto che vincerà il sì, occorrerà comunque una ulteriore mobilitazione sul territorio perché molta gente non è al corrente del contenuto del significato di questa scelta, che non è tanto quella soltanto della separazione delle carriere quanto il fatto di mettere fuori dalla magistratura la politica, questo è il senso. La politica oggi c’è nella magistratura perché c’è un CSM che è figlio delle correnti politiche noi vogliamo con questa riforma fare in modo che questo organismo sia autonomo a garanzia dei cittadini e che poi vi sia una vera parità tra accusa e difesa: il magistrato, il giudicante, e il requirente, il PM, non possono essere colleghi e darsi del tu. La giustizia deve essere terza, imparziale, nei confronti dell’imputato”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di un convegno, presso la Società Siciliana di Storia Patria, a Palermo, organizzato per ricordare l’avvocato e parlamentare di An, Enzo Fragalà, morto il 26 febbraio del 2010, in seguito ad un brutale pestaggio avvenuto a pochi passi dal suo studio, in via Turrisi, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gsl

