Ultime News

27 Feb 2026 Mucca libera crea il caos a Soncino e prende a calci veterinario
27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
27 Feb 2026 Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani
27 Feb 2026 Elezioni amministrative: salvo sorprese, comuni al voto il 24 e 25 maggio
Video Pillole

Salvini “Cani su voli è un bel passo avanti di civiltà”

ROMA (ITALPRESS) – “È un bel passo in avanti verso la civiltà. Qualcuno in Europa li considerava ‘bagagli’. I cani non sono bagagli, sono passeggeri che avranno diritto a viaggiare pagando il biglietto in comodità”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa all’arrivo del volo dimostrativo Aeroitalia con animali a bordo all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

