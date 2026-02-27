Salvini “Cani su voli è un bel passo avanti di civiltà”

ROMA (ITALPRESS) – “È un bel passo in avanti verso la civiltà. Qualcuno in Europa li considerava ‘bagagli’. I cani non sono bagagli, sono passeggeri che avranno diritto a viaggiare pagando il biglietto in comodità”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa all’arrivo del volo dimostrativo Aeroitalia con animali a bordo all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

