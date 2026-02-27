Ultime News

Sanremo 2026, Roy Paci e Belen Rodriguez: la cover con Samurai Jay

(Adnkronos) –
Roy Paci e Belen Rodriguez sono tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpretano il brano ‘Baila Morena’ di Zucchero, con Samurai Jay, in gara al Festival con il brano ‘Ossessione’. 

Roy Paci, all’anagrafe Rosario Paci, nasce nel 1969 a Siracusa. Trombettista, compositore, arrangiatore e cantante, muove i primi passi nel mondo della musica studiando pianoforte e la tromba. A 13 anni è già prima tromba in alcune big band siciliane di jazz tradizionale. A partire dal 1990 intraprende viaggi in Sud America, Canarie e Senegal, esplorando nuove sonorità e collaborando con artisti locali. Tornato in Italia, fonda numerosi progetti musicali tra cui Qbeta, Banda Ionica e, soprattutto, il progetto solista Roy Paci & Aretuska, band che ha contribuito a portare la musica siciliana a livello internazionale. Tra i suoi lavori più celebri spiccano Baciamo Le Mani (2001), Tuttapposto (2003) e Latinista (2010). 

Nel corso della sua carriera, Roy Paci ha collaborato con artisti come Manu Chao, Vinicio Capossela, Jovanotti, Caparezza, e il trio Trionacria. Il suo talento gli ha valso premi prestigiosi, tra cui il Nastro d’Argento per le musiche del film La Febbre di Alessandro D’Alatri, e riconoscimenti per le colonne sonore di film italiani e internazionali.  

Nel 2018 ha partecipato in gara al Festival di Sanremo con il brano Adesso in coppia con Diodato, mentre nel 2019 è tornato all’Ariston per duettare con i Negrita ed Enrico Ruggeri nella canzone I ragazzi stanno bene. 

Adesso credo nei miracoli 

(Yeah) 

In questa notte di tequila Boom Boom 

(Yeah) 

Sei cosa Sexy cosa Sexy Thing 

(Yeah) 

Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai 

Che devi avere un caos dentro di te 

(Yeah) Per far fiorire una stella che balla 

(Yeah) 

inferno e paradiso dentro di te 

(yeah) 

La luna e un sole guarda come brilla 

Baby, the Night is on Fire 

Siamo fiamme nel cielo 

Lampi in mezzo al buio 

What You Say 

Baila 

Baila Morena 

Sotto questa luna piena 

Under the Moonlight 

Under the Moonlight 

Vai chicca vai coca 

Che mi sa coca 

Che questa sera qualque cosa ti tocca 

Un cuore d’oro sai il cuore di un santo 

(Yeah) 

Per cosi poco me la merito tanto 

Baby, the Night is on Fire 

Siamo fiamme nel cielo 

scandalo nel buio 

What You Say 

Baila 

Baila Morena 

Sotto questa luna piena 

Under the Moonlight 

Baila 

Under the Moonlight 

Sotto questa luna piena 

Baila Morena 

Yeah Yeah Yeah! 

Oh Yeah Yeah Yeah! 

Uhuhuhuhu… 

Ayeah yeah yeah!!YeahhYeah!! 

Sacrifice Sacrifice… 

You Got Me Hurting So Bad So Bad 

I Got You Have It So Bad 

What You Say!! 

Baila 

Baila Morena 

Sotto questa luna piena 

Under the Moonlight 

Baila 

Under the Moonlight 

Sotto questa luna piena 

Baila Morena 

Sotto questa luna piena (x3) 

Under the Moonlight 

