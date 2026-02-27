Sanremo, Bianca Balti “Ho dovuto elaborare il lutto di quella che ero”

SANREMO (ITALPRESS) – “È stato l’anno più duro della mia vita”. Bianca Balti, di ritorno sul palco di Sanremo come co-conduttrice dopo l’esperienza di un anno fa, racconta il periodo successivo alla chemioterapia, spiegando di aver dovuto affrontare “il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più”. “Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, invece inizia il periodo più difficile”, aggiunge.

xg8/trl/mca3