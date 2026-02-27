Ultime News

27 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
27 Feb 2026 Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione
27 Feb 2026 Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali
27 Feb 2026 Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari
27 Feb 2026 Schiaffi alla figlia ribelle che marinava la scuola: patrigno condannato per percosse
Tg Economia – 27/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprese, 46% dei posti di lavoro difficile da coprire
– Sanremo, grazie al festival boom di arrivi e crescita record di presenze
– Ue, semplificazioni per le imprese a media capitalizzazione
