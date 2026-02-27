Ultime News

27 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
27 Feb 2026 Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione
27 Feb 2026 Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali
27 Feb 2026 Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari
27 Feb 2026 Schiaffi alla figlia ribelle che marinava la scuola: patrigno condannato per percosse
Video Pillole

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini

MILANO (ITALPRESS) – Un tram della linea 9 è deragliato dai binari ed è andato a schiantarsi contro un palazzo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 16 mentre il tram attraversava Viale Vittorio Veneto in direzione di Porta Venezia. Numerose ambulanze stanno convergendo sul posto. Ci sarebbe già una vittima. Non si tratterebbe di un passeggero, ma di una persona che è stata investita quando il mezzo pubblico è uscito dai binari. Il bilancio provvisorio parla inoltre di decine di feriti.

