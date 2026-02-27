Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?

L’improvviso trasloco degli uffici di Aprica, la società che si occupa del servizio rifiuti, dalla centralissima via Geromini accanto ai servizi del Comune, alla decentrata via Cascina Corte, all’interno del complesso commerciale a ridosso della rotonda di viale Concordia, suscita stupore anche tra i politici.

E nel giorno del taglio del nastro arriva anche l’interrogazione della consigliera leghista Jane Alquati che chiede al sindaco per quali ragioni amministrative e tecniche siano stati spostati gli uffici Tarip; se sia stata fatta una valutazione dell’accessibilità dei nuovi locali per persone con ridotta mobilità; se esista una stima dell’impatto per i cittadini in termini di tempi di percorrenza; e se siano previsti canali alternativi per la gestione delle pratiche TARIP come ad esempio prenotazione online, sportelli decentrati, servizi telefonici o via PEC.

Le domande nascono dalla segnalazione di disagio di alcuni cittadini in merito all’accessibilità agli uffici lontani dal centro e difficilmente raggiungibili per chi è privo di patente. Viene inoltre chiesto quale sia il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per il trasferimento (comprensivo di lavori, adeguamenti, trasloco, eventuali canoni); se sono stati attivati indicatori di monitoraggio sulla qualità e sui tempi di erogazione del servizio dopo il trasferimento e come è stata gestita la comunicazione ai cittadini.

