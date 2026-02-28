Cremonese
Cremonese, i convocati: Baschirotto e Moumbagna assenti contro il Milan
L'allenatore dei grigiorossi Davide Nicola ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro i rossoneri. Sempre out per infortunio Collocolo
Leggi anche:
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 1° marzo alle ore 12.30 allo stadio “Zini”. Assenti Baschirotto e Moumbagna, oltre all’infortunato di lungo corso Collocolo.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
© Riproduzione riservata