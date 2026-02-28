Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
Intervento rapido della Polizia di Stato di Cremona ha portato all'arresto di due ladri in un centro commerciale, evitando il furto di abbigliamento
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Cremona ha individuato gli autori di due furti avvenuti presso il centro commerciale “Cremona Po”. Il primo perpetrato il 26 febbraio da un cittadino nigeriano di 22 anni ed il secondo il giorno successivo 27 febbraio da un italiano di 47.
In entrambe le circostanze i ladri, dopo essersi impossessati di capi di abbigliamento, si sono allontanati velocemente, venendo però intercettati prima dalla vigilanza privata del Centro Commerciale, e poco dopo bloccati dall’intervento tempestivo delle Volanti della Questura di Cremona.
La refurtiva, in entrambi gli episodi, è stata recuperata dagli agenti di Polizia e restituita ai titolari dei due negozi. L’attività si inserisce nel contesto del controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori.