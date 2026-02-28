Ultime News

28 Feb 2026 Da Livigno a Cremona, il rientro dei sanitari cremonesi in servizio alle Olimpiadi
28 Feb 2026 I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan
28 Feb 2026 Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
28 Feb 2026 Gli artisti Kirill Troussov e Alexandra Troussova a Cremona fra masterclass e concerto
28 Feb 2026 Mario Brunello e l’Accademia Stauffer: un viaggio tra Bach e Weinberg al Museo del Violino
Cronaca

Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri

Intervento rapido della Polizia di Stato di Cremona ha portato all'arresto di due ladri in un centro commerciale, evitando il furto di abbigliamento

Tempestivo intervento della Polizia di Stato
Fill-1

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Cremona ha individuato gli autori di due furti avvenuti presso il centro commerciale “Cremona Po”. Il primo perpetrato il 26 febbraio da un cittadino nigeriano di 22 anni ed il secondo il giorno successivo 27 febbraio da un italiano di 47.

In entrambe le circostanze i ladri, dopo essersi impossessati di capi di abbigliamento, si sono allontanati velocemente, venendo però intercettati prima dalla vigilanza privata del Centro Commerciale, e poco dopo bloccati dall’intervento tempestivo delle Volanti della Questura di Cremona.

La refurtiva, in entrambi gli episodi, è stata recuperata dagli agenti di Polizia e restituita ai titolari dei due negozi. L’attività si inserisce nel contesto del controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...