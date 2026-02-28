Ultime News

28 Feb 2026 Ponte Verdi: avvio della fase critica dei lavori con sommozzatori
28 Feb 2026 Nicola: "Serve spensieratezza, va ritrovato il gusto di giocare senza pensare troppo"
28 Feb 2026 Da Livigno a Cremona, il rientro dei sanitari cremonesi in servizio alle Olimpiadi
28 Feb 2026 I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan
28 Feb 2026 Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
Frana Niscemi, Schifani “Occorre fare presto per ridare serenità a popolazione”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Occorre dare serenità alla popolazione di Niscemi, ma farlo con i fatti. Le risorse ci sono, la scommessa sono i tempi e questa scommessa non intendo perderla”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani oggi a Niscemi parlando con i giornali a margine della consegna dei lavori di riqualificazione della regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria.

