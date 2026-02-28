Frana Niscemi, Schifani “Occorre fare presto per ridare serenità a popolazione”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Occorre dare serenità alla popolazione di Niscemi, ma farlo con i fatti. Le risorse ci sono, la scommessa sono i tempi e questa scommessa non intendo perderla”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani oggi a Niscemi parlando con i giornali a margine della consegna dei lavori di riqualificazione della regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria.

(Fonte video: Regione Siciliana)