Ultime News

28 Feb 2026 Ponte Verdi: avvio della fase critica dei lavori con sommozzatori
28 Feb 2026 Nicola: "Serve spensieratezza, va ritrovato il gusto di giocare senza pensare troppo"
28 Feb 2026 Da Livigno a Cremona, il rientro dei sanitari cremonesi in servizio alle Olimpiadi
28 Feb 2026 I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan
28 Feb 2026 Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
Video Pillole

Iran, Salvini “Per il Governo italiano la diplomazia è la via preferibile”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla crisi in Iran dopo l’attacco israelo-americano, “la Premier ha tutti i contatti che giustamente in queste occasioni deve avere. Per noi come governo italiano, anche per me come Lega, il dialogo e la diplomazia sono sempre la via preferibile. Ma è chiaro che quando un regime come quello islamico iraniano lavora la bomba atomica, se qualcuno ritiene di intervenire ha le sue motivazioni per farlo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in Viale Vittorio Veneto a Milano dove è deragliato ieri pomeriggio il tram 9.

xh7/col3/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...