Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
Il pianista Ivo Pogorelich ha debuttato all'Auditorium Arvedi, regalando emozioni con un programma dedicato a Beethoven, in vista del bicentenario della sua morte
Un concerto di grande impatto quello andato in scena all’Auditorium Giovanni Arvedi, dove ha debuttato Ivo Pogorelich, uno dei pianisti più famosi e amati della scena internazionale.
Il pubblico ha assistito rapito all’esibizione, con un programma interamente dedicato a Beethoven, di cui nel 2027 ricorre il bincentenario della morte.
In scaletta tre Sonate tra le più belle e popolari del Titano di Bonn – Patetica, Tempesta e Appassionata – oltre alle Bagatelle op. 33 n. 6 e op. 126 n. 3.
