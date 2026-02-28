Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven

Un concerto di grande impatto quello andato in scena all’Auditorium Giovanni Arvedi, dove ha debuttato Ivo Pogorelich, uno dei pianisti più famosi e amati della scena internazionale.

Sala gremita per il secondo appuntamento della rassegna il Pianoforte, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschinio e MdV friends: venerdì 27 febbraio alle 21 all’Auditorium Arvedi fa il suo debutto

Il pubblico ha assistito rapito all’esibizione, con un programma interamente dedicato a Beethoven, di cui nel 2027 ricorre il bincentenario della morte.

In scaletta tre Sonate tra le più belle e popolari del Titano di Bonn – Patetica, Tempesta e Appassionata – oltre alle Bagatelle op. 33 n. 6 e op. 126 n. 3.

