28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
28 Feb 2026 Festival di Sanremo 2026: la classifica della serata cover
27 Feb 2026 Cremonese 49enne disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven

di Laura Bosio

Il pianista Ivo Pogorelich ha debuttato all'Auditorium Arvedi, regalando emozioni con un programma dedicato a Beethoven, in vista del bicentenario della sua morte

Un momento del concerto
Un concerto di grande impatto quello andato in scena all’Auditorium Giovanni Arvedi, dove ha debuttato Ivo Pogorelich, uno dei pianisti più famosi e amati della scena internazionale.

Sala gremita per il secondo appuntamento della rassegna il Pianoforte, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschinio e MdV friends: venerdì 27 febbraio alle 21 all’Auditorium Arvedi fa il suo debutto

Il pubblico ha assistito rapito all’esibizione, con un programma interamente dedicato a Beethoven, di cui nel 2027 ricorre il bincentenario della morte.

In scaletta tre Sonate tra le più belle e popolari del Titano di Bonn – Patetica, Tempesta e Appassionata – oltre alle Bagatelle op. 33 n. 6 e op. 126 n. 3.

