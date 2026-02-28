Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere

Oltre 2 milioni di euro di investimento, diversi ritardi e complicazioni, ma finalmente la struttura prende forma.

A Soncino si tenta di recuperare il tempo perduto per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia, progetto che ospiterà – probabilmente a partire dal prossimo anno scolastico – 70 bambini tra asilo nido e materna.

A finanziare gli spazi l’Unione Europea con i fondi PNRR (con 1 milione e 240 mila euro) oltre ad una quota messa a disposizione dalle casse comunali con oltre 650 mila euro.

Un progetto atteso dal borgo cremonese, con aiuti pratici anche per tante famiglie del territorio.

“Negli ultimi mesi siamo riusciti a recuperare un po’ del tempo perso – spiega Gabriele Gallina, primo cittadino di Soncino -; adesso l’asilo nido, per quanto riguarda la struttura, è quasi completato. A livello di spazi abbiamo due sezioni per l’asilo e due per la materna con la maggiore possibilità di accogliere i bambini nelle diverse età”.

I lavori, iniziati nel 2024, hanno subito alcuni importanti stop obbligati (si pensi che sul cantiere, nel dicembre dello stesso anno, aveva perso la vita l’operaio 58enne Giuseppe Bolognini, con conseguente sequestro dell’area) che hanno portato ad un naturale prolungamento dei tempi previsti. Ora però si procede spediti con l’obiettivo di chiudere il tutto entro pochi mesi.

“Stanno finendo in questi giorni i pavimenti interni – aggiunge Gallina -. Siamo ancora un po’ indietro sulla parte esterna, sul parcheggio, però anche con l’Enel abbiamo recuperato un po’ di tempo che avevamo perso. Quindi noi ci auguriamo che per questa primavera possiamo avere tutto ultimato“.

“Ci sarà poi un’ultima parte di interventi – conclude il Sindaco – che prevede il riempire la struttura con le cucine e gli arredi. Anche su questo fronte ci stiamo già muovendo: ci sono anche dei bandi a cui stiamo partecipando per poter prendere dei contributi“.

