Ultime News

28 Feb 2026 Festival di Sanremo 2026: la classifica della serata cover
27 Feb 2026 Cremonese 49enne disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
27 Feb 2026 Mucca libera crea il caos a Soncino e prende a calci veterinario
27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
Nazionali

Sanremo 2026, TonyPitony e il caco sul palco: il significato del gesto

(Adnkronos) –
TonyPitony ha mantenuto la sua promessa: ha portato un caco sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Il cantante è stato ospite oggi, venerdì 27 febbraio, al Festival in occasione della serata delle cover per duettare con Ditonellapiaga sulle note di ‘The Lady Is a Tramp’, celebre brano di Frank Sinitra.  

Alla fine dell’applauditissima esibizione, il cantante mascherato da Elvis Presley ha estratto un caco – sì, il frutto – e lo ha poggiato sul palco dell’Ariston, lasciando i telespettatori interdetti.  

Un gesto comunque in linea con il suo stile provocatorio. In realtà il riferimento non è casuale. Il gesto è da ricercare in uno dei suoi brani, ‘Tony’s Vocal’, in cui canta: “Se vado a ****** giuro che **** sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...