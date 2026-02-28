Sanremo, Conti “Nessun divieto sui parenti, solo una scelta sugli ospiti”

SANREMO (ITALPRESS) – “Il regolamento non vieta di salire sul palco con un parente”. Carlo Conti chiarisce il caso legato a Leo Gassmann spiegando che “c’è stato un piccolo equivoco” e che la scelta di non invitare attori era legata alla decisione di non ospitare fiction Rai. “Non abbiamo pubblicizzato nessuna fiction», aggiunge, precisando che non c’era «nessun tipo di problema” né con Alessandro Gassmann né con Luca Argentero.

