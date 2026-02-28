Ultime News

28 Feb 2026 Cremonese, i convocati: Baschirotto e Moumbagna assenti contro il Milan
28 Feb 2026 Referendum giustizia, banchetto Lega in città con Comaroli e Tovaglieri
28 Feb 2026 “Sticker Art. Storia dell’arte adesiva”, presentazione del libro allo Spoon
28 Feb 2026 Sicurezza e servizi al centro dell'assemblea del Comitato Maristella
28 Feb 2026 A "24minuti" la strage di Viareggio e la piaga del caporalato
Video Pillole

Sanremo, Conti “Nessun divieto sui parenti, solo una scelta sugli ospiti”

SANREMO (ITALPRESS) – “Il regolamento non vieta di salire sul palco con un parente”. Carlo Conti chiarisce il caso legato a Leo Gassmann spiegando che “c’è stato un piccolo equivoco” e che la scelta di non invitare attori era legata alla decisione di non ospitare fiction Rai. “Non abbiamo pubblicizzato nessuna fiction», aggiunge, precisando che non c’era «nessun tipo di problema” né con Alessandro Gassmann né con Luca Argentero.

xg8/mgg/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...