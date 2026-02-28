Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
Video Pillole

Sanremo, Facchinetti “Con i Pooh abbiamo dedicato la vita alla musica”

SANREMO (ITALPRESS) – “Sessant’anni sono due vite”. I Pooh celebreranno in piazza Colombo, appena fuori l’Ariston, i loro 60 anni di attività, un traguardo che definiscono “straordinario”, ricordando il legame con il Festival dal 1990 fino ai ritorni più recenti. “Abbiamo dedicato l’intera nostra vita a questo lavoro», spiegano, parlando di 80 milioni di dischi venduti e di «un’emozione che rimane”.

