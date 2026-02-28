Ultime News

28 Feb 2026 Cremonese, i convocati: Baschirotto e Moumbagna assenti contro il Milan
28 Feb 2026 Referendum giustizia, banchetto Lega in città con Comaroli e Tovaglieri
28 Feb 2026 “Sticker Art. Storia dell’arte adesiva”, presentazione del libro allo Spoon
28 Feb 2026 Sicurezza e servizi al centro dell'assemblea del Comitato Maristella
28 Feb 2026 A "24minuti" la strage di Viareggio e la piaga del caporalato
Sanremo, Fasulo “Nessuna censura sul bacio tra Levante e Gaia”

SANREMO (ITALPRESS) – “Non censuriamo nessuno”. Il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo chiarisce quanto accaduto sul bacio tra Gaia e Levante, spiegando che si è trattato “esclusivamente di un momento di regia televisiva” legato allo storyboard e alle prove tecniche. “Abbiamo pubblicato il contenuto subito dopo lo stop al televoto per dimostrare che non c’era alcuna volontà di censura”, aggiunge.

