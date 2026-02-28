Studenti a confronto con l'AI: il Rotary Monteverdi per l'orientamento universitario

Venticinque studenti delle classi quarte degli istituti IIS Torriani, IIS Ghisleri, Liceo Manin, Liceo Aselli e Liceo Anguissola di Cremona hanno partecipato alla quinta edizione di “Fuori Classe”, il service del Rotary Club Cremona Monteverdi dedicato all’orientamento post diploma. Un’intera giornata di lavoro al CRIT, pensata per accompagnare i ragazzi nella scelta universitaria attraverso il confronto diretto con professionisti e con uno strumento ormai centrale nel mondo del lavoro: l’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori, venerdì 27 febbraio, è stata la presidente del Rotary Club Cremona Monteverdi, Elva Calvaruso, a fare gli onori di casa Deborah Ghisolfi insieme a Paola Sparacino braccio operativo e organizzativo, con l’ausilio di Luciano Pozzi. Tra gli interventi anche quello di Mara Maschi che ha spiegato ai giovani che cos’è il Rotaract.

Dopo l’introduzione normativa affidata a Helga Carlotta Zanotti, avvocata d’affari con focus sull’innovazione digitale, Francesco Pedroni, AI & Innovation Specialist, ha offerto ai ragazzi una panoramica sull’intelligenza artificiale e sull’uso consapevole dei prompt, rimanendo poi a supporto delle attività per l’intera giornata.

Il cuore del progetto è stato il confronto con i soci del club. Stefano Miglioli, Matteo Gosi, Andrea Mazzini, Enrico Basola e Deborah Ghisolfi hanno presentato in cinque minuti la propria professione, l’esperienza maturata e una sfida concreta legata al lavoro quotidiano. Ai ragazzi il compito di raccogliere queste sollecitazioni e di esplorarle con l’AI, trasformandole in proposte e soluzioni.

Le sfide hanno toccato ambiti diversi: dall’organizzazione di sistemi più rapidi per rispondere alle richieste dei clienti, alla valorizzazione della storia aziendale per comprendere su cosa investire e chi assumere; dall’analisi dei punti di forza e di debolezza di un’impresa alla costruzione di un percorso di miglioramento; dalla gestione delle informazioni in ambito commerciale fino al ruolo del copy professionale nel raccontare ogni giorno qualcosa di significativo al cliente.

I ragazzi hanno lavorato in gruppo raccogliendo le sfide lanciate dai professionisti, le hanno analizzate nei loro elementi concreti e, attraverso il lavoro di gruppo e l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, le hanno trasformate in progetti strutturati, capaci di tradurre problemi reali in proposte operative argomentate e sostenibili. Dalle 16 alle 16.30 ogni team ha presentato il proprio elaborato in un intervento di massimo tre minuti, restituendo idee, analisi e possibili soluzioni nate dall’integrazione tra competenze umane e strumenti di intelligenza artificiale.

Un format ormai consolidato ma in continua evoluzione, che conferma l’obiettivo del Rotary Club Cremona Monteverdi: offrire agli studenti occasioni concrete di confronto con il mondo delle professioni, mettendoli alla prova su problemi reali e accompagnandoli in una scelta consapevole del proprio futuro universitario.

© Riproduzione riservata