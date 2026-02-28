Tram deragliato, Salvini “Fatto gravissimo, serve del tempo per capire le cause”

MILANO (ITALPRESS) – “È un incidente gravissimo con un bilancio di due morti al momento, oltre 50 feriti e una dinamica tutta da verificare però ovviamente che lascia aperte molte domande. L’ipotesi più probabile in questo momento è il malore perché non ci possono essere altre spiegazioni”. Così il vicepremier Matteo Salvini dopo aver visto i danni causati dal tram deragliato in Viale Vittorio Veneto ieri pomeriggio.

