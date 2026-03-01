Sollecitare la Giunta a stipulare una convenzione con l’associazione di volontariato Il Fiocco Ambulanze Veterinarie, per il trasporto degli animali da compagnia nei centri di cura. Lo chiede la consigliera di Oggi per Domani Maria Vittoria Ceraso con un ordine del giorno per offrire un servizio gratuito dedicato di trasporti per animali da compagnia per anziani e persone fragili che non possono effettuare autonomamente lo spostamento del proprio animale.

“Il servizio – spiega Ceraso – è attivo dal 1° aprile 2025 e garantisce, con due ambulanze attrezzate e 20 volontari, sia un trasporto in condizioni d’urgenza, per chi necessita di un tempestivo primo soccorso del proprio animale in difficoltà con rapido trasporto alla clinica veterinaria di fiducia o alla prima clinica disponibile, sia un trasporto per chi necessita di un mezzo attrezzato e sicuro per trasportare il proprio animale dal veterinario per visite e controlli programmati.

“A quasi un anno dall’avvio l’Associazione ha fatto circa 220 interventi. Il servizio prevede un rimborso economico pari a € 30,00 per uscita nel Comune di Cremona o per un tragitto di andata e ritorno non superiore ai 50 km. Per i tragitti superiori è applicata una maggiorazione di € 0,50 centesimi a km.

“Alcuni Comuni, come ad esempio Mantova, hanno attivato accordi di collaborazione.

Gli obiettivi principali sono contrastare la solitudine, specialmente negli anziani e nelle persone fragili, favorendo il benessere psico-emotivo attraverso la cura degli animali d’affezione, tutelare la salute e il benessere animale, garantendo che ricevano cure, toelettatura e trattamenti necessari”.

L’amministrazione Virgilio si era già espressa in questo senso sia in campagna elettorale, sia con l’assessore con delega all’Ambiente Simona Pasquali, che nel Consiglio Comunale del 27/01/2025 ha dichiarato: “Si sta valutando la possibilità di un regime di convenzione legato a progetti sociali di sostegno ai più fragili che beneficiano nella loro vita dell’amicizia di un animale di compagnia ma che hanno difficoltà poi a muoversi e, di conseguenza, recarsi a centri di cura.”

