Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani

A quasi un anno dall’avvio del servizio delle Ambulanze Veterinarie Cremona, con circa 220 interventi coordinati dal centralino, una presenza operativa 24 ore su 24 e una risposta sempre più conosciuta e utilizzata dalla cittadinanza, è stato posto il primo cartello informativo nell’area cani di Porta Mosa, pensato per rendere immediatamente accessibile il numero di pronto intervento anche quando si è fuori casa.

Il cartello riporta il numero verde attivo 24 ore su 24 (334 9444117) e alcune indicazioni essenziali su come comportarsi in caso di emergenza: malori improvvisi, traumi, zuffe tra cani o aggressioni. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Il Fiocco e sostenuta dal Comune di Cremona, sarà estesa a tutte le 11 aree cani della città nei prossimi giorni.

“Oggi sveliamo uno dei cartelli informativi per l’ambulanza veterinaria – spiega l’assessora al Benessere Animale Simona Pasquali –. È un’attività che il Comune ha promosso e patrocinato perché crediamo sia un servizio molto utile per chi ama il proprio animale e, in caso di emergenza, ha bisogno di qualcuno che lo accompagni dal veterinario o in una clinica. Siamo partiti da Porta Mosa, una delle aree cani più suggestive della città, ma questi cartelli saranno presenti in tutte le aree per informare i proprietari che esiste anche questa opportunità per la salute dei loro animali”.

L’Associazione Il Fiocco ha attivato il servizio ambulanze dal 1° aprile 2025, due ambulanze attrezzate e di 20 volontari formati per la gestione della prima assistenza e del trasporto in sicurezza. Gli interventi hanno riguardato cani per l’83% dei casi, nel 13% gatti, nel restante fauna selvatica. I tempi medi di arrivo in città sono oggi compresi tra i 20 e i 30 minuti.

“Siamo molto contenti di essere qui perché è un bel traguardo – racconta Laura Morelli, presidente dell’associazione Il Fiocco –. In quasi un anno di attività abbiamo superato i 220 interventi e la risposta dei cittadini è stata molto positiva. Ci sono tanti momenti di difficoltà per le persone con i loro animali e sapere di poter essere utili ci rende orgogliosi. Rendere il servizio ancora più capillare, con i cartelli nei parchi cani, è un passo importante”.

Accanto all’assessora Pasquali erano presenti il sindaco Andrea Virgilio e l’assessora ai Quartieri e Reti di Comunità Francesca Romagnoli, insieme ai volontari dell’associazione. L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare la sicurezza per gli animali e offrire un supporto concreto soprattutto a chi, per età o condizioni personali, si trova in difficoltà nel gestire un’emergenza.

“Il servizio di ambulanze veterinarie dell’associazione “il fiocco” – ha commentato il sindaco Andrea Virgilio – nasce per rispondere a un bisogno reale, soprattutto di chi è anziano, solo o in difficoltà e non è nelle condizioni di occuparsi del proprio animale da compagnia nel momento del bisogno. I volontari de “il fiocco”, con una presenza garantita 24 ore su 24, offrono molto più di un servizio: offrono vicinanza, cura e solidarietà, che si traducono in un aiuto prezioso che fa la differenza nella vita di tanti cittadini. Oggi, più che mai, dobbiamo loro un sincero ringraziamento per il tempo e la passione messi ogni giorno a disposizione della comunità. Come amministratori, ci impegniamo a dare risonanza al servizio affinché, anche attraverso questi nuovi cartelli informativi, possa raggiungere il maggior numero di persone, famiglie e cittadini”.

© Riproduzione riservata