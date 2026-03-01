Ultime News

1 Mar 2026 Federico, cremonese bloccato a Dubai: "Nessuna informazione dall'Italia"
1 Mar 2026 Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta volta
1 Mar 2026 Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan
1 Mar 2026 Stefania Galli a Dubai: "Attimi di terrore che non riesco nemmeno a spiegare"
1 Mar 2026 Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"
Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni

(Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa all’età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l’annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.  

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985”.  

