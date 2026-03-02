Ciclismo, Christian Fantini dell'Arvedi si aggiudica il GP Fantini nel trevigiano

Anche nell’edizione 2026 la Solme Olmo Arvedi mette la propria firma nell’albo d’oro del Gp De Nardi. Dopo i successi di Buda e Unfer, è il talentoso Christian Fantini a centrare la vittoria nell’edizione numero 24 del tradizionale circuito di Castello Roganzuolo (Tv) che vale come primo successo stagionale e di squadra. Una vittoria allo sprint frutto di un grande lavoro di squadra dove il corridore emiliano è riuscito ad imporsi al photofinish.

“Dall’avvio di stagione siamo andati vicinissimi alla vittoria e finalmente siamo saliti sul gradino più alto del podio – ha dichiarato il presidente Gian Pietro Forcolin – Il successo di Fantini è un’ulteriore conferma del lavoro che portiamo avanti da mesi per cui guardiamo con entusiasmo al proseguo della stagione”.

Giusto il tempo di un brindisi e poi il team trevigiano è chiamato ad affrontare la prima trasferta estera in Croazia. Il 4 marzo prossimo, Simone Buda, Armin Caselli, Christian Fantini, Francesco Lamon ed Eros Sporzon saranno infatti al via della Umag Classic, appuntamento del calendario internazionale UCI classe 1.2.

