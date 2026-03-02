Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Ciclismo, Christian Fantini dell'Arvedi si aggiudica il GP Fantini nel trevigiano

Acuto di Fantini: il Gp De Nardi rimane in casa Solme Olmo Arvedi. Il corridore emiliano centra la vittoria nell'edizione numero 24 a Castello Roganzuolo (Tv)

Anche nell’edizione 2026 la Solme Olmo Arvedi mette la propria firma nell’albo d’oro del Gp De Nardi. Dopo i successi di Buda e Unfer, è il talentoso Christian Fantini a centrare la vittoria nell’edizione numero 24 del tradizionale circuito di Castello Roganzuolo (Tv) che vale come primo successo stagionale e di squadra. Una vittoria allo sprint frutto di un grande lavoro di squadra dove il corridore emiliano è riuscito ad imporsi al photofinish.

“Dall’avvio di stagione siamo andati vicinissimi alla vittoria e finalmente siamo saliti sul gradino più alto del podio – ha dichiarato il presidente Gian Pietro Forcolin – Il successo di Fantini è un’ulteriore conferma del lavoro che portiamo avanti da mesi per cui guardiamo con entusiasmo al proseguo della stagione”.

Giusto il tempo di un brindisi e poi il team trevigiano è chiamato ad affrontare la prima trasferta estera in Croazia. Il 4 marzo prossimo, Simone Buda, Armin Caselli, Christian Fantini, Francesco Lamon ed Eros Sporzon saranno infatti al via della Umag Classic, appuntamento del calendario internazionale UCI classe 1.2.

