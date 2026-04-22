Cronaca
Apericena con delitto alla Cascina Castello: in scena Magma Teatro
Nuovo evento organizzato dalla Pro Loco di Grumello che si dimostra molto sensibile al mondo degli animali. Venerdì 24 Aprile, infatti, nella sala conferenze di Cascina Castello, a partire dalle 19 si svolgerà un apericena con delitto, un giallo teatrale tutto da risolvere, con la collaborazione della compagnia “Magma Teatro APS” di cui fa parte anche l’attore e storyteller cremonese Massimiliano Pegorini.
Parte del ricavato dell’evento, in breve tempo sold out per eccesso di prenotazioni, andrà a favore dell’Associazione Zoofili Cremonesi. “Anche questa iniziativa sottolinea la sensibilità, la connessione profonda ed il rispetto del consiglio della Pro Loco di Grumello verso la natura ed il mondo animale” fanno sapere gli organizzatori.
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