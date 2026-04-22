Cremona e Alaquàs più vicine: il gemellaggio riparte dal progetto Erasmus del Ghisleri

Sette ragazzi, due scuole coinvolte e un “filo rosso” che unisce la Spagna e l’Italia, passando per il cuore di Cremona.

In questi giorni, l’Istituto Ghisleri di via Palestro ha aperto le proprie porte agli studenti dell’IES Clara Campoamor di Alaquàs (Comunità Valenciana), nell’ambito di un progetto Erasmus+.

I giovani partecipanti, tutti di 17 anni, sono arrivati all’ombra del Torrazzo accompagnati dai docenti Ramsés Fernández e Cristina Velasco Faust; la scelta di Cremona non è stata però casuale: dal 2004, infatti, la città è ufficialmente gemellata con la cittadina di Alaquàs.

La visita ha offerto l’occasione per rispolverare questo legame attraverso un itinerario che ha toccato i simboli dell’eccellenza locale: dal Torrazzo alla storica Bottega Sperlari, passando per il Teatro Ponchielli, un laboratorio liutario e lo stabilimento Auricchio di Pieve San Giacomo.

A suggellare l’incontro è stata l’accoglienza del gruppo in Sala Quadri da parte del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio, che ha voluto dialogare con i ragazzi sull’importanza e sul ruolo delle nuove generazioni.

L’iniziativa però non ha solo una valenza culturale, ma punta dritto alla formazione professionale: a spiegarne il senso Daniela Bernabé, docente del Ghisleri e referente del progetto.

“Questa loro visita rinforza il gemellaggio – racconta la professoressa – e si spera possa proseguire con numerose altre attività. Nonostante il rapporto non abbia avuto moltissimi scambi recentemente, questa è stata un’occasione preziosa; ci hanno contattato e siamo stati felici di accoglierli. Anche se sono stati solo tre giorni, sono stati molto intensi e interessanti per tutti”.

“La loro è una visita esplorativa – aggiunge poi Bernabé – focalizzata all’incontro con le realtà economiche e il mondo del lavoro. Trattandosi di studenti di un corso di Relazioni Internazionali e Marketing, l’obiettivo è proprio quello di vedere da vicino le realtà lavorative del nostro territorio“.

Dopo le foto di rito, Virgilio ha vestito i panni di “Cicerone”, guidando ragazzi e insegnanti tra le bellezze artistiche di Palazzo Comunale.

Un incontro che, tra sorrisi e scambi culturali, regala

che dura da oltre vent’anni.

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