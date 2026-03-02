Ultime News

2 Mar 2026 Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani
2 Mar 2026 "Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo
2 Mar 2026 Prezzo del latte, mercoledì audizione con le associazioni: "Rischio chiusura stalle"
2 Mar 2026 Addio a Elisabetta Carutti, la solidarietà come marchio di famiglia
2 Mar 2026 Moglie e marito rinviati a giudizio per stalking: più di cento telefonate alla ex di lui
Video Pillole

Dubai, Rocca “Tranquillo per i nostri connazionali, grande lavoro del Consolato”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho parlato con il questore di Roma in queste ore, ma so comunque attraverso l’unità di crisi che sono seguiti, anche i ragazzi di Cisterna stavano lì per una gara di pallacanestro, insomma, queste prime ore sono ore che hanno ovviamente messo ansia, angoscia, però mi sembra che il consolato, l’ambasciata stanno facendo un grande lavoro, su questo mi sento sufficientemente tranquillo, è ovvio che sarò più tranquillo nel momento in cui ci sara’ un cessate il fuoco e un pieno rispetto del diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della “Casa della Comunità” di Montesacro. xc3/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...