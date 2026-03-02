“Fencing For All”, trionfo per il team Fiamme Oro nella tappa di Roma

ROMA (ITALPRESS) – È il team delle Fiamme Oro a vincere la prima tappa di “Fencing For All”, il nuovo circuito di spada a squadre miste che unisce atleti olimpici e schermidori con autismo o disabilità intellettiva. Al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa, una giornata che è andata oltre il risultato sportivo. In finale le Fiamme Oro hanno superato il Circolo della Scherma Anzio, terzo posto per il Club Scherma Bari. In pedana quindici squadre da tutta Italia, tutte con almeno un atleta con disabilità in formazione: un segnale concreto di inclusione attraverso lo sport. Presente il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, anche in qualità di professore ordinario e Direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha parlato dell’inclusione come “vera essenza dell’agonismo”, e dell’autenticità di una Federazione che punta a vincere ancora tantissime medaglie importanti ma che vuole ergersi a modello per affermare che la scherma è un’arma formidabile d’integrazione. Visite istituzionali per l’evento da parte dei presidenti del Coni e del Cip, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, per sottolineare il valore di un progetto che ora guarda alla seconda tappa di Milano, a metà maggio.

gm/gtr

(Fonte video: Fis)