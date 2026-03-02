Italbasket: Veronesi emoziona nel debutto, gestito Casarin al rientro dall'infortunio

È terminata la settimana a tinte azzurre per Davide Casarin e Giovanni Veronesi, convocati dal CT Luca Banchi per l’importante match giocato dall’Italbasket a Newcastle Upon Tyne contro la Gran Bretagna, lo scorso 27 febbraio. Netta la vittoria italiana sugli inglesi (57-93 il finale) nel primo dei due scontri diretti – oggi, lunedì 2 marzo alle ore 19:30, la gara di ritorno a Livorno – validi per le qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2027. Nel girone dell’Italia sono state inserite anche Lituania e Islanda, quest’ultima attualmente in vetta al girone e a pari punti con gli Azzurri.

Davide Casarin, di rientro dall’infortunio al ginocchio patito lo scorso 7 febbraio, è stato gestito con massima cautela dallo staff dell’Italbasket e ha giocato soltanto due minuti nel primo match contro la Gran Bretagna. Nonostante lo scarso minutaggio a disposizione, il playmaker classe 2003 è comunque riuscito a sporcare il suo tabellino personale con un assist servito ai compagni.

Ha avuto molto più spazio invece Giovanni Veronesi, al debutto in Nazionale maggiore e subito lanciato in quintetto dal CT Banchi. L’ala della Vanoli non ha tradito alcuna emozione e anzi, ha avuto un grande impatto sulla partita: 8 punti con 3 rimbalzi strappati e un eloquente +17 di plus/minus nei 13 minuti spesi in campo.

I due Azzurri della Vanoli non prenderanno parte al secondo atto di Italia e sono dunque tornati in queste ore a Cremona, pronti a rimettersi a disposizione dello staff biancoblu guidato da coach Brotto. Anche Ousmane Ndiaye si appresta a rientrare in gruppo, dopo aver sostenuto un probante triplo impegno in cinque giorni con la nazionale del Senegal. Dopo la sconfitta iniziale con la Costa d’Avorio, Ndiaye e compagni sono stati capaci di battere agevolmente Madagascar e Repubblica Democratica del Congo a Dakar, sede che ha ospitato gli impegni del Girone B. In particolare, l’ala classe 2004 della Vanoli ha messo insieme medie di 6 punti e 5.3 rimbalzi a partita, tirando con alte percentuali (66%) da due punti.

La ripresa degli allenamenti al Pala Radi è in programma domani, martedì 3 marzo. Con il gruppo tornato al completo, coac Brotto potrà preparare al meglio il prossimo match di Serie A LBA contro il Derthona Tortona, in programma domenica 8 marzo alle ore 18 alla Nova Arena.

