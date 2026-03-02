Italbasket: Veronesi emoziona nel debutto, gestito Casarin al rientro dall'infortunio
Nella vittoria contro la Gran Bretagna, Veronesi si distingue al debutto, mentre Casarin torna in campo dopo l'infortunio. Bene Ndiaye con il Senegal
È terminata la settimana a tinte azzurre per Davide Casarin e Giovanni Veronesi, convocati dal CT Luca Banchi per l’importante match giocato dall’Italbasket a Newcastle Upon Tyne contro la Gran Bretagna, lo scorso 27 febbraio. Netta la vittoria italiana sugli inglesi (57-93 il finale) nel primo dei due scontri diretti – oggi, lunedì 2 marzo alle ore 19:30, la gara di ritorno a Livorno – validi per le qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2027. Nel girone dell’Italia sono state inserite anche Lituania e Islanda, quest’ultima attualmente in vetta al girone e a pari punti con gli Azzurri.
Davide Casarin, di rientro dall’infortunio al ginocchio patito lo scorso 7 febbraio, è stato gestito con massima cautela dallo staff dell’Italbasket e ha giocato soltanto due minuti nel primo match contro la Gran Bretagna. Nonostante lo scarso minutaggio a disposizione, il playmaker classe 2003 è comunque riuscito a sporcare il suo tabellino personale con un assist servito ai compagni.
Ha avuto molto più spazio invece Giovanni Veronesi, al debutto in Nazionale maggiore e subito lanciato in quintetto dal CT Banchi. L’ala della Vanoli non ha tradito alcuna emozione e anzi, ha avuto un grande impatto sulla partita: 8 punti con 3 rimbalzi strappati e un eloquente +17 di plus/minus nei 13 minuti spesi in campo.
I due Azzurri della Vanoli non prenderanno parte al secondo atto di Italia e sono dunque tornati in queste ore a Cremona, pronti a rimettersi a disposizione dello staff biancoblu guidato da coach Brotto. Anche Ousmane Ndiaye si appresta a rientrare in gruppo, dopo aver sostenuto un probante triplo impegno in cinque giorni con la nazionale del Senegal. Dopo la sconfitta iniziale con la Costa d’Avorio, Ndiaye e compagni sono stati capaci di battere agevolmente Madagascar e Repubblica Democratica del Congo a Dakar, sede che ha ospitato gli impegni del Girone B. In particolare, l’ala classe 2004 della Vanoli ha messo insieme medie di 6 punti e 5.3 rimbalzi a partita, tirando con alte percentuali (66%) da due punti.
La ripresa degli allenamenti al Pala Radi è in programma domani, martedì 3 marzo. Con il gruppo tornato al completo, coac Brotto potrà preparare al meglio il prossimo match di Serie A LBA contro il Derthona Tortona, in programma domenica 8 marzo alle ore 18 alla Nova Arena.